Judoda Avrupa Kupası heyecanı başlıyor
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Judoda Avrupa Kupası heyecanı başlıyor

Judoda Avrupa Kupası heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Judoda Gençler Avrupa Kupası Bosna Hersek'te, Ümitler Avrupa Kupası ise Hırvatistan'da düzenlenecek.

Judoda Gençler Avrupa Kupası Bosna Hersek'te, Ümitler Avrupa Kupası ise Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ara verilen uluslararası turnuvalardan gençler ve ümitler kategorilerinde müsabaka heyecanı, 19-20 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve Hırvatistan'ın Porec kentinde yaşanacak.

Porec'te gerçekleştirilecek Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye, 12'şer kadın ve erkek toplam 24 judocuyla temsil edilecek. Milli takım bugün hava yoluyla bu ülkeye gitti.

Ümit Milli Takım'da yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: 40 kilo Zilan Ertem, 44 kilo Zeynep Betül Sarıkaya ve Nurten Doğrusoy, 48 kilo Şeyma Yıldırım ve Elif Kırt, 52 kilo Meryem İclal Arslan ve Yaren Kömürcü, 57 kilo Reyhan Oğuz ve Ayşenur Karadağ, 63 kilo Nazlı Çoban, 70 kilo Hatice Koçyiğit ve +70 kilo Öznur Efe.

Erkekler: 50 kilo Berkan Aydın, Tuncay Türkman ve Yusuf Can Uzun, 55 kilo Azmi Kocabey ve Ali Bozkurt, 60 kilo Enes Çakan ve Enes Ata, 66 kilo Emre Karaduman ve Yücel Göker, 73 kilo Fırat Çelebi ve Emre Gürgen, +90 kilo Recep Ergin.

Gençler Avrupa Kupası

Gençler Avrupa Kupası karşılaşmaları ise Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek. Ay-yıldızlı gençler yarın bu ülkeye gidecek. Genç Milli Takım'da kadınlarda 7, erkeklerde 8 olmak üzere toplam 15 sporcu madalya sınavı verecek.

Gençler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak judocular şunlar:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Buketnur Karabulut, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, 63 kilo Habibe Afyonlu ve Ayten Mediha Yeksan, +78 kilo Hilal Öztürk.

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Emirhan Karahan, 66 kilo Ejder Toktay ve Talha Büyükeser, 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın ve +100 kilo Münir Ertuğ.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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