Judocular, EJU ortak çalışma kampında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Judocular, EJU ortak çalışma kampında

Judocular, EJU ortak çalışma kampında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'nın Kemer ilçesinde Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampı başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampı başladı. Yılın ilk ortak çalışma kampı olma özelliğine sahip antrenmanlara Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu şampiyon judocular da katıldı.

20 ülkeden toplam 300 judocu, EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörleri gözetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Ortak çalışma kampında Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Makedonya, BAE, Belçika, Moldova ve Hollandalı judocular yer aldı.

Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonunun düzenlediği EJU Ortak Çalışma Kampının sporcuları için oldukça verimli geçtiğinin belirten Kağıtspor judo branşı antrenörü İskender Özkanoğlu, böyle organizasyonlar vasıtası ile sporcularının şampiyonalar öncesi önemli tecrübeler kazandığının altını çizdi. - KOCAELİ

Judocular, EJU ortak çalışma kampında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Avrupa Judo Birliği (EJU) ortak çalışma kampı başladı.

title