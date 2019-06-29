Judo: Ümitler Avrupa Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da düzenlenen ve 39 ülkeden 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk mücadele etti.

Hilal Öztürk, bronz madalya müsabakasında Rus Aleksandra Zagirova ile karşı karşıya geldi. Milli judocu, rakibine ipponla üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA