Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu
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Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu

18.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:02
Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu

Bir dönem Türkiye'de de oynayan Juan Pablo Pino, futbola geri döndü. Kolombiyalı futbolcu ülkesi takımlarından Real Cartagena'ya transfer oldu.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen Juan Pablo Pino, 2 yıllık aranın ardından futbola döndü.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Kolombiya Ligi takımlarından Real Cartagena ile sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'LA 25 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli futbolcu, bir süredir doğduğu şehrin takımıyla görüşüyordu.

Galatasaray formasını 1 sezon giyen ve 25 maçta sahaya çıkan Juan Pablo Pino, 6 gol atıp 4 de asist yapmıştı.

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