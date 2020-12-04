Juan Jesus kimdir? Juan Jesus kaç yaşında, nereli? Juan Jesus mevkiisi ne?
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Juan Jesus kimdir? Juan Jesus kaç yaşında, nereli? Juan Jesus mevkiisi ne?

04.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:33
Juan Jesus kimdir? Juan Jesus kaç yaşında, nereli? Juan Jesus mevkiisi ne?

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Juan Jesus'yi kadrosuna kattı. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Juan Jesus mevkiisi ne, Juan Jesus kimdir? Juan Jesus kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Juan Jesus'yi alarak dördüncü transferini gerçekleştirdi. Peki, Juan Jesus kimdir? Juan Jesus kaç yaşında, nereli? Juan Jesus mevkiisi ne? İşte, detaylar…

JUAN JESUS KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Haziran 1991

Kaç yaşında:29yaşında

Nereli: Belo Horizonte, Minas Gerais

Boy: 1,85 m

Kilo: 83 kg

Juan Jesus (d. 10 Haziran 1991; Belo Horizonte, Brezilya), Serie A takımlarından Roma'da forma giyen ve stoper mevkisinde görev yapan futbolcudur.

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