Josef ve Mehmet Topal, 1121 gün sonra yan yana! - Haberler Spor
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Josef ve Mehmet Topal, 1121 gün sonra yan yana!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Josef ve Mehmet Topal, 1121 gün sonra yan yana!

Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi.

Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef De Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ile yeni transfer Mehmet Topal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tam 1121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Son olarak sarı-lacivertli forma altında, 18 Ağustos 2018 yılında Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında birlikte oynayan iki oyuncu, tam 1121 gün aradan sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine Yeni Malatyaspor'a karşı orta sahada birlikte forma giydi. Beşiktaş forması altında ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı. - İSTANBUL

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