Josef'ten ortalığı karıştıracak sözler: Rize'ye berabere kalsın diye inanılmaz prim önerdiler

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Rizespor galibiyetinin ardından çok sert konuştu. Josef, "Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik" dedi.

Kara Kartal'ın Brezilyalı ön liberosu, açtı ağzını yumdu gözünü. Eski Fenerbahçeli futbolcu, şampiyonluk yarışındaki rakiplere üstü kapalı ama çok ağır mesajlar yolladı.

Josef'in çok konuşulacak açıklamaları:

"Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Biliyoruz ki sadece kendileri için puan almak istemediler. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik."

"KİM NE YAPARSA YAPSIN ŞAMPİYONUZ"

Kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız."