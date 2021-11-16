Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti - Haberler Spor
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Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar biletini almak için kritik öneme sahip maç öncesinde Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan destek paylaşımı geldi. A Milli Takım formasını giyen Souza yaptığı paylaşımda, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maç öncesinde Beşiktaş'ın bel kemiği Josef De Souza sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.

"UMUYORUM TÜRK HALKINA BU SEVİNCİ YAŞATIRSINIZ"

Josef de Souza, A Milli Takım formasını giydiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" mesajını yazdı. Josef'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti

Ali Gülhan
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