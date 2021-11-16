Josef de Souza'nın kalbi A Milli Takım'la atıyor! Yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar biletini almak için kritik öneme sahip maç öncesinde Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan destek paylaşımı geldi. A Milli Takım formasını giyen Souza yaptığı paylaşımda, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maç öncesinde Beşiktaş'ın bel kemiği Josef De Souza sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.
"UMUYORUM TÜRK HALKINA BU SEVİNCİ YAŞATIRSINIZ"
Josef de Souza, A Milli Takım formasını giydiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" mesajını yazdı. Josef'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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