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Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe formasını 2017-18 sezonunda giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da virüse yaklandığını duyurmuştu.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
29.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:04

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Janssen yaptığı açıklamada, "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Vincent Janssen

JOSEF DE SOUZA DA KORONAYA YAKALANDI

Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Öte yandan eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

İşte Jensen'in sosyal medyadaki paylaşımı;

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
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