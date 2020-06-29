Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı Fenerbahçe formasını 2017-18 sezonunda giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da virüse yaklandığını duyurmuştu.

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Janssen yaptığı açıklamada, "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı. Vincent Janssen JOSEF DE SOUZA DA KORONAYA YAKALANDI Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, 2017-18 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Öte yandan eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. İşte Jensen'in sosyal medyadaki paylaşımı;