Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine olay yanıt
Beşiktaş'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına Suudi Arabistanlı olduğu anlaşılan bir kişiden sert bir yorum aldı. Josef'e, "Paranın köpeğisin ve profesyonel değilsin" şeklinde ağır bir eleştiri geldi. Brezilyalı oyuncu da, "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azına oynuyorsam nasıl paranın köpeği olurum? Garip" diye yanıt geldi.
Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu Josef de Souza, ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Josef, "O günü hatırlıyor musunuz?" notuyla takipçilerine güzel anıyı hatırlatmak istedi.
Ancak Suudi Arabistan'da ayrılış biçiminden dolayı bazı Arap futbolseverlerin ona karşı tepkili olduğu görüldü.
"PARANIN KÖPEĞİSİN"
Josef, "Souza paranın köpeği ve profesyonel değil" yorumuna üslubunu bozmadan bir cevap verdi. Brezilyalı futbolcu, "Suudi Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği oluyorum? Garip." dedi. Ve açıklamasının sonuna gülen surat emojisi bıraktı.