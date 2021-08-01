Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine olay yanıt

Beşiktaş'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına Suudi Arabistanlı olduğu anlaşılan bir kişiden sert bir yorum aldı. Josef'e, "Paranın köpeğisin ve profesyonel değilsin" şeklinde ağır bir eleştiri geldi. Brezilyalı oyuncu da, "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azına oynuyorsam nasıl paranın köpeği olurum? Garip" diye yanıt geldi.