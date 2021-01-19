Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak

19.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:29

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, gelecek yıl da siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncu 11 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın önemli parçalarından biri oldu.

Galatasaray derbisinde attığı gol ile galibiyetin kapısını açan Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giymeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyunucu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Souza'nın opsiyonu, bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek. Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 11 karşılaşmada daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

14 MAÇTA 3 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon görev aldığı 14 maçın 11'ine ilk 11'de başlayan Souza, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemre Kemer Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ersun Yanal Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:29:29. #1.15#
title