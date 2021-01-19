Josef de Souza, 11 maç daha oynarsa Beşiktaş'taki sözleşmesi 1 yıl uzayacak

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, gelecek yıl da siyah beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncu 11 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Josef de Souza, gösterdiği performans ile siyah beyazlı takımın önemli parçalarından biri oldu.

Galatasaray derbisinde attığı gol ile galibiyetin kapısını açan Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ta 1 yıl daha forma giymeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyunucu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Souza'nın opsiyonu, bu sezon 25 maçta forma giymesi halinde devreye girecek. Beşiktaş'ta 14 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 11 karşılaşmada daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

14 MAÇTA 3 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon görev aldığı 14 maçın 11'ine ilk 11'de başlayan Souza, 1 gol attı, 2 asist yaptı.