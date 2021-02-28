Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı
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Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı

28.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:25
Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı

Jose Sosa, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en iyi performansını eski takımı Trabzonspor karşısında gösterdi. Taraftarlar tarafından maçın adamı seçilen Arjantinli yıldız, maç boyunca sahada basmadık yer bırakmadı.

Trabzonspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de maçın en iyilerinden biri Jose Sosa oldu. Gustavo'nun yokluğunda takımın en önemli kozu haline gelen Jose Sosa, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu.

TARAFTARLAR TARAFINDAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Trabzonspor maçının başından sonuna kadar sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve maçın 90. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında savunma yapan Jose Sosa, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

JOSE SOSA'NIN İSTATİSTİKLERİ

42Pas

6/9 Orta

6/9 Uzun Pas

1 Kritik Pas

6/10 İkili Mücadele

4 Uzaklaştırma

1 Şut Engelleme

3 Pas Arası

2 Top Çalma

(SPORX)

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