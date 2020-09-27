Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor
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Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor

27.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:57

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesini heyecanla bekliyor.

Sarı-lacivertli forma ile ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan Arjantinli yıldızın eşi, derbiye hazır olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Instagram hesabından 2 fotoğraf paylaşan Alurralde, Sosa'nın Atakaş Hataspor mücadelesinde terlettiği formayı giyerek saat 19.00'da başlayacak derbiye hazır olduğunu gösterdi.

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor

Alurralde, Ağustos ayında koronavirüse yakalanmış ve yaptığı açıklamada 14 gün boyunca evinde karantinada kalacağını belirtmişti. Sosa da eşiyle birlikte karantinada olması nedeniyle Fenerbahçe'yle antrenmanlara geç başlamak zorunda kalmıştı.

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Fenerbahçe forması giyerek derbiyi bekliyor
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