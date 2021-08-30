Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkışla destek verdi

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma kayıtsız kalamadı.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor 'u eleyen Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavili takıma mesaj gönderdi.

MOURINHO'DAN ALKIŞ ALDILAR

Trabzonspor'un Giresunspor'u tek golle yendiği maçın ardından, bordo-mavililerin sosyal medya hesabından sevinç anlarının fotoğrafı paylaşıldı. Jose Mourinho, Trabzonspor'un bu paylaşımının altına alkış emojileriyle mesaj gönderdi ve bordo-mavili takımı kutladı.

İşte o paylaşım ve altına yapılan yorum;

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde Bordo mavililerin oyunundan etkilenen Roma'nın teknik direktörü José Mourinho maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Trabzonspor, Konferans Ligi'nde olmamalı. Çok kaliteli takım. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde olmasına açıkçası ben de şaşırıyordum. Çok daha iyi seviyede olmaları lazım."