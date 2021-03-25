Jose Mourinho'nun Son Dakikada Gelen Porto Golüne Müthiş Sevinci

2003-04 sezonunda Porto'yu çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştıkları Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynadıkları rövanş maçında attıkları son dakika golüyle rakiplerini eleyince sevincini üm sahayı koşarak oyuncularıyla korner bayrağı etrafında yaşamıştı. İşte o tarihi anlar..
2003-04 sezonunda Porto'yu çalıştıran teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştıkları Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynadıkları rövanş maçında attıkları son dakika golüyle rakiplerini eleyince sevincini üm sahayı koşarak oyuncularıyla korner bayrağı etrafında yaşamıştı. İşte o tarihi anlar..
Kaynak: Dugout