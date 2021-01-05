Jose Mourinho'nun Kamerasından Leeds United Galibiyeti
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Jose Mourinho'nun Kamerasından Leeds United Galibiyeti

05.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:17

Ocak 2021'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, Leeds United'ı Harry Kane, Heung-min Son ve Toby Alderwiereld'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Maç sırasında Jose Mourinho'nun reaksiyonları Dugout farkıyla sizlerle.

Ocak 2021'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, Leeds United'ı Harry Kane, Heung-min Son ve Toby Alderwiereld'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Maç sırasında Jose Mourinho'nun reaksiyonları Dugout farkıyla sizlerle.

Jose Mourinho'nun Kamerasından Leeds United Galibiyeti

Kaynak: Dugout

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