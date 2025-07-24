Jose Mourinho Fenerbahçe Avrupa Ligi takımı dedi mi?

Mourinho'nun bu açıklaması taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu. Al Ittihad maçının ardından yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe'nin sportif açıdan Avrupa Ligi seviyesinde bir ekip olduğunu ifade etti. Bu sözler, bazı taraftarlar tarafından eleştirilirken, bir kesim de Mourinho'nun gerçekçi bir analiz yaptığını düşünüyor.

MOURINHO"FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ TAKIMI" DEDİ Mİ?

Ünlü teknik direktör, Fenerbahçe'nin şu anki yapısıyla Avrupa Ligi seviyesinde olduğunu belirtse de, uzun vadede Şampiyonlar Ligi hedeflediklerinin sinyallerini verdi. Bu yorum, sarı-lacivertli taraftarlar arasında hem umut hem de tartışma yarattı.

Şampiyonlar Ligi sorusu üzerine konuşan Jose Mourinho, "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır" dedi.

Evet, Mourinho Fenerbahçe'nin şu an için bir Avrupa Ligi takımı olduğunu söyledi. Ancak bu ifade, takımın gelecekteki hedeflerini küçümsemekten ziyade, mevcut durumun gerçekçi bir değerlendirmesi olarak yorumlanıyor.

TARAFLAR İKİYE BÖLÜNDÜ: TEPKİLER KARIŞIK

Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin sportif açıdan bir Avrupa Ligi takımı olduğunu ifade etmesi, taraftarlar arasında tartışma yarattı. Bazı taraftarlar bu açıklamayı gerçekçi bulurken, diğerleri ise Mourinho'ya tepki gösterdi.