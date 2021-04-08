Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi
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Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da kaleci Jose Marafona, taraftarlardan özür diledi.

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Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da kaleci Jose Marafona, taraftarlardan özür diledi.

Marafona, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazen bir futbolcunun ve özellikle kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olduğunu belirtti.

Beşiktaş karşılaşmasının da kendisinin gurur duymayacağı maçlardan biri olduğunu aktaran 33 yaşındaki Portekizli kaleci, "Alanyaspor taraftarlarından özür diliyorum. Bu harika kulübün prestiji ve onuru için çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Marafona'ya takım arkadaşlarından Georgios Tzavellas ve Davidson da yaptığı paylaşımlarla destek verdi.

İki futbolcu, yaptıkları paylaşımda, "İki yıl boyunca senin gibi bir kahramanla birçok büyük savaş kazandık. Dün böyle bir gün değildi, hepimizin bunda sorumluluğu var. Kimseden şahsen özür dilemek zorunda değilsin. İyi günde kötü hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi
Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi
Alanyaspor'un kalecisi Marafona, Beşiktaş yenilgisinden dolayı özür diledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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