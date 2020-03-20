José Izquierdo'nun West Ham United'a Attığı Gol Premier Lig'te Ekim 2017'de oynanan maçta Brighton & Hove Albion, West Ham United'ı 3-0 mağlup ediyor. Kolombiyalı forvet Izquierdo ceza sahası dışından sert bir vuruşla Joe Hart'ı mağlup ederek galibiyete önemli katkıda bulunuyor.

Premier Lig'te Ekim 2017'de oynanan maçta Brighton & Hove Albion, West Ham United'ı 3-0 mağlup ediyor. Kolombiyalı forvet Izquierdo ceza sahası dışından sert bir vuruşla Joe Hart'ı mağlup ederek galibiyete önemli katkıda bulunuyor. Kaynak: Dugout