José Izquierdo'nun West Ham United'a Attığı Gol
Premier Lig'te Ekim 2017'de oynanan maçta Brighton & Hove Albion, West Ham United'ı 3-0 mağlup ediyor. Kolombiyalı forvet Izquierdo ceza sahası dışından sert bir vuruşla Joe Hart'ı mağlup ederek galibiyete önemli katkıda bulunuyor.
20.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Premier Lig'te Ekim 2017'de oynanan maçta Brighton & Hove Albion, West Ham United'ı 3-0 mağlup ediyor. Kolombiyalı forvet Izquierdo ceza sahası dışından sert bir vuruşla Joe Hart'ı mağlup ederek galibiyete önemli katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dugout