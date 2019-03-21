Jorge Sampaoli Maaşını Kulübüne İade Etti
Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un teknik direktörlüğünü yapan Jorge Sampaoli, oyuncular maaş alamazken kulübün kendisine verdiği parayı, "Her çalışana aynı anda maaş ödenmelidir." diyerek iade etti.
Santos Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, maaşını kulübüne iade etti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Santos oyuncuları Şubat ayının başından beri ödeme alamazken, Sampaoli'nin kendisine ödenen maaşı kulübüne iade ettiğini belirtilerek, "Her çalışana aynı anda maaş ödenmelidir." dedi.
SON 3 MAÇI KAYBETTİLER
Sezona iyi başladıktan sonra son dönemde düşüş yaşayan Santos, yerel Sao Paulo Şampiyonasındaki son 3 maçını kazanamadı.
(Ntvspor)
YORUMLAR (1)
-
BIZIMKILERDE BOYLE hele millilerimiz sadece ulke icin oynuyorlar asla prim talep etmiyorlar, federasyon verse bile iade ediyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır