Jorge Sampaoli Maaşını Kulübüne İade Etti

Santos Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, maaşını kulübüne iade etti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Santos oyuncuları Şubat ayının başından beri ödeme alamazken, Sampaoli'nin kendisine ödenen maaşı kulübüne iade ettiğini belirtilerek, "Her çalışana aynı anda maaş ödenmelidir." dedi.

SON 3 MAÇI KAYBETTİLER

Sezona iyi başladıktan sonra son dönemde düşüş yaşayan Santos, yerel Sao Paulo Şampiyonasındaki son 3 maçını kazanamadı.

(Ntvspor)