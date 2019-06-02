Jordan Henderson ve kanser tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası buluşması

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ve gırtlak kanseri tedavisi gören babasının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası duygusal buluşması hem görenleri hem de izleyenleri duygulandırdı.

LIVERPOOL'UN 6. DEVLER LİGİ ZAFERİ

Liverpool 6. kez Devler Ligi'nde zafere ulaştı. Jürgen Klopp'un kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu aynı zamanda başarılı menajerin Liverpool'da kazandığı ilk kupa oldu.