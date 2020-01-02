Jordan Ayew'in West Ham'a Harika Golü

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

2019-20 Premier Lig sezonunda Crystal Palace, sahasında West Ham'ı ağırladı. Konuk ekip, ikinci yarıda Snodgrass ile öne geçerken Crystal Palace'ta Kouyate skoru eşitledi. Maçın uzatma anlarına girilirken Jordan Ayew güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını geri getirdi ve üç puanı kazandırdı.