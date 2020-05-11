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Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ı ve Chicago Bulls'un son şampiyonluğunun anlatıldığı The Last Dance belgeselinde Jordan'ın düzenlenen uyuşturucu partisinden bahsetmesine eski takım arkadaşı Craig Hodges tepki gösterdi.

Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
11.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:32

Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı Craig Hodges, efsane basketbolcunun The Last Dance belgeselindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Belgeselin bir bölümünde uyuşturucu madde partisi yaptığı gösterilen Hodges, bunun ortaya dökülmesinden memnun olmadığını söyledi.

Takım arkadaşlığının aile olmak gibi olduğunu belirten eski basketbolcu, "Jordan otel odasında yaptığımız partide bizi gördüğünü söylüyor. Seneler önce yaşananları bu çıplaklığıyla ortaya dökmek etik değil. Bizlerin aileleri var. Bu durumu açıklamamız gereken insanlar ve bununla baş etmesi gereken çocuklarımız var" diye konuştu.

JORDAN UYUŞTURUCU PARTİSİNİ ANLATMIŞTI

Belgeselin sözü geçen bölümünde çaylak olduğu senede odaya çağrılan Michael Jordan, içeride verilen partide uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullandığını ayrıca kadınların olduğunu söylüyordu.

Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
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