Jolly Tur, kültür turizminde bütçeyi de hedefi de büyüttü

Bu yıl deniz-kum turizminde fiyatların yüksek olması nedeniyle kültür turlarında artış beklediklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, şirket olarak bu yıl kültür turizmine ayırdıkları bütçeyi yüzde 40'a çıkardıklarını söyledi. (Leyla İlhan)