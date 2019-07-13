Johnny Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, pivot Johnny Hamilton'ı transfer etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl profesyonelliğe adım atan Trinidad ve Tobago doğumlu 25 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Darüşşafaka Tekfen forması giyeceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trinidad Tobago doğumlu 25 yaşındaki Hamilton pivot pozisyonunda oynuyor. Üniversite kariyerini 3 farklı takımda geçiren 2.13 boyundaki pivotumuz, 2018 yılında profesyonel olmaya karar verdi. 2018 yazında Detroit Pistons'ın yaz ligi kadrosunda kendine yer bulan oyuncumuz, sezonu Pistons'ın G-League'deki takımı olan Grand Rapids Drive'da geçirdi. 49 maçta görev alan Hamilton, maç başına 11.2 sayı, 8.7 ribaund, 2.4 blok ve 1.3 asist ortalamalarıyla takımının G-League play-off'larına kalmasında önemli bir rol oynadı. Trinidadlı yeni transferimize Daçka formasıyla önümüzdeki sezonki ilk Avrupa macerasında başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul