Antalyaspor, John Benjamin Toshack'la Anlaştı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Süper Lig'e geri dönüyor.

TRT Spor' un haberine göre Galli teknik direktör, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Antalyaspor, sezonu Rıza Çalımbay ile açmış, ardından Leonardo Araujo ile anlaşmış, ligi ise Hamza Hamzaoğlu ile tamamlamıştı.

BEŞİKTAŞ'A 2 KUPA KAZANDIRDI

69 yaşındaki Galli teknik adam, 1997-99 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. 98'de Beşiktaş'ı Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Toshack yönetimindeki siyah-beyazlı takım aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kaldırdı.

GEREMI VE BALIC'İ REAL MADRID'E GÖTÜRMÜŞTÜ

1999 yılında Real Madrid'in başına geçen Toshack, Gençlerbirliği'nden Geremi ve Fenerbahçe'den Balic'i transfer ettirmişti.