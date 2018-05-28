Antalyaspor, John Benjamin Toshack'la Anlaştı
Antalyaspor, ünlü teknik direktör John Benjamin Toshack ile prensipte anlaştı. Toshack, daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Süper Lig'e geri dönüyor.
TRT Spor' un haberine göre Galli teknik direktör, Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Antalyaspor, sezonu Rıza Çalımbay ile açmış, ardından Leonardo Araujo ile anlaşmış, ligi ise Hamza Hamzaoğlu ile tamamlamıştı.
BEŞİKTAŞ'A 2 KUPA KAZANDIRDI
69 yaşındaki Galli teknik adam, 1997-99 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırdı. 98'de Beşiktaş'ı Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Toshack yönetimindeki siyah-beyazlı takım aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kaldırdı.
GEREMI VE BALIC'İ REAL MADRID'E GÖTÜRMÜŞTÜ
1999 yılında Real Madrid'in başına geçen Toshack, Gençlerbirliği'nden Geremi ve Fenerbahçe'den Balic'i transfer ettirmişti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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Ne antalya ymış . Sabah erolbulut öğlen toshack la anlaşıyo.Belli ki bu transfer dönemi SALLAMASYON u boş geçicek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tövbe estağfirullah o nasıl isimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Yanliz bu hocanin soyadi tehlikeli antalya dikkat etse iyi olurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Antalyaspor yönetimi belli ki akıllanmamış neyse küme düşürürler, finansal fair play cezası alıp akıllandırırlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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antalyaspor kaç kişiyle anlaşıyor kardeşim erolla anlaştı diye yazmadınızmı?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır