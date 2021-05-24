Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
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Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Meksikalı savunmacı Johan Vasquez, sosyal medyadan sarı-kırmızılı kulübü takip etti. Meksika Ligi ekiplerinden Pumas'ta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için Aslan'ın kısa süre içinde kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor.

Galatasaray'da başkanlık seçimine sayılı günler kala yeni sezonun planlaması da yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda transfer listesinin ilk sıralarında Meksikalı genç savunmacı Johan Vasquez yer alıyor.

GÖZLEMCİLERDEN OLUMLU RAPOR ÇIKTI

Meksika Ligi ekiplerinden Pumas forması giyen savunmacı için Galatasaray gözlemcilerinin olumlu yönde rapor verdikleri öğrenildi. Genç futbolcudan da flaş bir hamle geldi. Meksikalı stoper Johan Vásquez, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı kulübü takip etti. Vasquez bu sezon Pumas formasıyla toplamda 39 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti
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