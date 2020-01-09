Joe Hart'ın Manchester City Günleri
2008 yılında katıldığı Manchester City'de 2016 yılına kale direklerini koruyan Joe Hart, kulübün yapısının tamamen değiştiği dönemde 2012 ve 2014 yıllardaki şampiyonluklarda takımın kilit oyuncularından biriydi. Gelin Hart'ın başarılı Manchester günlerine göz atalım...
09.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:19
2008 yılında katıldığı Manchester City'de 2016 yılına kale direklerini koruyan Joe Hart, kulübün yapısının tamamen değiştiği dönemde 2012 ve 2014 yıllardaki şampiyonluklarda takımın kilit oyuncularından biriydi. Gelin Hart'ın başarılı Manchester günlerine göz atalım...
Kaynak: Dugout
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