Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti
25.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:18
Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ile yollarını ayırdı. 3,5 yıldır Trabzonspor forması giyen ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.
Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ile yollarını ayırdı. 3,5 yıldır Trabzonspor forması giyen ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: Dugout