Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti

25.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:18

Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ile yollarını ayırdı. 3,5 yıldır Trabzonspor forması giyen ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ile yollarını ayırdı. 3,5 yıldır Trabzonspor forması giyen ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Gökhan Gönül
Tüm Haberler Nijerya Mesut Özil Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 23:19:24. #1.15#
title