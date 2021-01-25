Joao Pereira, Trabzonspor'a Veda Etti

Trabzonspor, Portekizli futbolcu Joao Pereira ile yollarını ayırdı. 3,5 yıldır Trabzonspor forması giyen ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.