Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı
Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Katalan devinin Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir mücadeleye ilk 11'de başlarken bir de asist yaptı. Öte yandan Barcelona, Messi takımdan ayrıldıktan sonra ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.
Barcelona kulübün kurucusu Joan Gamper adına düzenlenen kupada Juventus'la karşı karşıya geldi. Katalanlar, İtalyan devini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
YUSUF DEMİR ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yusuf Demir'in asistinde Depay, 57. dakikada Braithwaite ve 90+2. dakikada Puig kaydetti. Daha önce Stuttgart'la oynanan hazırlık maçında gol atan Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir, bu maçta da asist yaparak başarılı performansını sürdürdü.