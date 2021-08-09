Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti! Türk futbolcu Yusuf Demir performansıyla yıldızlaştı

Joan Gamper Kupası'nda Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Katalan devinin Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir mücadeleye ilk 11'de başlarken bir de asist yaptı. Öte yandan Barcelona, Messi takımdan ayrıldıktan sonra ilk kupasını müzesine götürmüş oldu.