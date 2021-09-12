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Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar

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Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasıyla birlikte ilk olarak Joachim Löw'ün kapısı çalındı. Ancak Alman hoca, Milli Takımımız'ı çalıştırmak istemedi. 61 yaşındaki Löw, "Ben 4 maçlık görev düşünmüyorum" dedi ve teklifi reddetti.

Sabah'ın haberine göre; Hamit Altıntop, TFF adına Joachim Löw'le temas kurdu. Şenol Güneş tecrübesinde bir hoca arayan yönetim, ilk teklifi Löw'e getirdi.

Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar

"4 MAÇ DÜŞÜNMEM"

61 yaşındaki hoca, dinlendiğini ve nedenlerini belirterek teklifi reddetti. Löw, "4 maçlık bir görev düşünmem. Zaten şu an dinleniyorum. Grup karşılaşmalarını tamamlayan. İsterseniz ondan sonra tekrar görüşürüz" yanıtı verdi.

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Haber: Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar - Haberler Spor
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