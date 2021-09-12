Joachim Löw, Milli Takım'ı neden reddetti? İşte görüşmede yaşananlar

Sabah'ın haberine göre; Hamit Altıntop, TFF adına Joachim Löw'le temas kurdu. Şenol Güneş tecrübesinde bir hoca arayan yönetim, ilk teklifi Löw'e getirdi.

"4 MAÇ DÜŞÜNMEM"

61 yaşındaki hoca, dinlendiğini ve nedenlerini belirterek teklifi reddetti. Löw, "4 maçlık bir görev düşünmem. Zaten şu an dinleniyorum. Grup karşılaşmalarını tamamlayan. İsterseniz ondan sonra tekrar görüşürüz" yanıtı verdi.

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