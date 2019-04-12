Jet Airways Tüm Uluslararası Uçuşlarını Durdurdu

– Hindistan merkezli hava yolu şirketi Jet Airways, finansman desteği için yatırımcı arama çalışmaların sürdürürken, tüm uluslararası uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

BBC'ye göre, mevcut 765 milyon euro borca sahip olan şirketin çeşitli bankalar, çalışanlar ve tedarikçilere yapılması gereken ödemeleri geciktirdiği belirtilirken, Birleşik Krallık merkezli Virgin Atlantic 11 Nisan'dan önceki bütün uçuşlarda Jet Airways ile aktarmalı uçuşu olan müşterilerine "yeniden rezervasyon yapma, rota değiştirme ve bilet iptali" seçenekleri sunmuştu.

The Times of India, şirketin 100'den fazla uçağa sahip filosundan yalnızca 14 uçağın operasyonlarına devam ettiğini öne sürerken, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Naresh Goyal, Jet Airways "çıkarları için" geçen ay istifa ettiğini açıklamıştı. Goyal, söz konusu istifasında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Jet Airways'daki bu türbülansta en büyük dileğim, bir ailem haline gelmiş olan Jet Airways ailesini düşünmektir. Bu sebeple, Jet Airways ailesinin söz konusu süreçten hasar almadan, başları dik bir şekilde çıkması ve şirketin iyiliği için görevimden vazgeçmeye karar verdim." - İstanbul

Kaynak: DHA