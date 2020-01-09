: Jesus 'Chino' Perez'in Dundalk'a transferi Tinder'dan açıklandı

09.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19

Devre arası transfer döneminde takımlar kadrolarına katmak istedikleri oyuncular ile anlaşma yolları ararken, bu görüşmeler genellikle gizli gerçekleştiriliyor. Basına bile kolay kolay anlatılmayan transfer çalışmalarında futbolcunun fiyatının artması engellenmeye çalışılıyor. İşte böyle bir transfer çalışması yapan Dundalk kulübü, ilginç bir olayın baş rolünde kendisini buldu. Jesus 'Chino' Perez isimli futbolcuyu transfer etmek isteyen İrlanda ekibi, sosyal ağların kurbanı oldu.

TINDER'A YENİ KULÜBÜNÜ YAZDI

Transfer sürecini gizli bir şekilde sürdürmek isteyen Dundalk yönetimi, Jesus 'Chino' Perez'in ismini sır gibi sakladı. Ancak arkadaş bulmak için kullanılan bir uygulama olan 'Tinder'a üyeliği bulunan Jesus 'Chino' Perez, büyük bir hata yaptı. Burada, yeni takımının adını yazan Jesus 'Chino' Perez, transfer sürecinin ortaya çıkmasına neden oldu. Fotoğrafının altına "Avrupa'da ilk kez Dundalk forması giyeceğim" yazan 22 yaşındaki futbolcu, böylece transferini de kulüpten önce açıklamış oldu.

TARAFTAR İFŞA ETTİ

Bu durumu fark eden bir kadın Dundalk taraftarı, tüm transfer sürecini ifşa etti. Bunun üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan bir başka Dundalk taraftarı "Transfer Tinder uygulaması kullanan bir kadın taraftar sayesinde kulüp açıklamadan önce sızmış oldu. Ne söylediğiniz umurumda değil ama İrlanda Ligi dünyanın en iyi ligi" ifadelerini kullandı.

Transfer dışında bir başka açıklama da genç futbolcunun annesi Veronica'dan geldi. Facebook'tan yaptığı paylaşımla oğlunun transferini doğrulayan anne "Harika bir an! Haberi bu sabah aldık. Oğluma İrlanda'daki yeni takımı Dundalk'ta başarılar diliyorum" yazdı.

Kulübün hala resmen açıklamadığı transfer böylece Tinder, Twitter ve Facebook tarafından herkese duyurulmuş oldu.

(Sözcü)

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