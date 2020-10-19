Jenrik: Anlaşmalı Brexit için kapa hala aralık
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Jenrik: Anlaşmalı Brexit için kapa hala aralık

19.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:00
Jenrik: Anlaşmalı Brexit için kapa hala aralık

Birleşik Krallık Yerel Yönetim ve Yerleşimler Bakanı Robert Jenrick, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit konusunda yeterince esnek davranmadığını söyledi.

Birleşik Krallık Yerel Yönetim ve Yerleşimler Bakanı Robert Jenrick, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit konusunda yeterince esnek davranmadığını söyledi.

Jenrick, bununla birlikte "kapının anlaşmalı Brexit için hala aralık" olduğunu vurguladı ve ekledi: "AB bize geri dönmedikçe anlaşma yapmadan ayrılacağız. Anlaşmasız Brexit istemiyoruz; ancak, bizim de ilerlememiz gerekiyor."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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