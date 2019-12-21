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Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğraf, beğeni yağmuruna tutuldu.

21.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:40
Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi , paylaştığı fotoğrafla nefes kesti. Yatakta iç çamaşırıyla poz veren ünlü şarkıcının konseptli pozu 100 binden fazla beğeni aldı. Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz da bu fotoğrafın altına yorum yaptı. Jelena Karleusa'nın Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Futbol hayatına Çin'de devam eden Dusko Tosic'in adı son günlerde Trabzonspor ile anılıyor. Eğer transfer gerçekleşirse Jelena Karleusa'nın yolu bir kez daha Türkiye'ye düşecek.


Haber Videosu

: Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti
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