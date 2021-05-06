Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
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Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel sosyal medyaya damga vurdu. Brezilyalı, "Galatasaray'ı seviyorum" notuyla yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı işareti koydu. Paylaşım, Galatasaray taraftarlarından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda forma giyen ve Süper Kupa finalinde Real Madrid'e attığı golle tarihi başarıyı getiren Mario Jardel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşan Jardel'in Belözoğlu'nun fotoğrafının üzerine çarpı koyması Galatasaray taraftarlarını mest etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken taraftarlar yorumlara sarı-kırmızı kalpler bıraktı.

Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
Hocalık ve sportif direktörlük koltuğu 3 yıl boyunca Emre Belözoğlu'na emanet
Hocalık ve sportif direktörlük koltuğu 3 yıl boyunca Emre Belözoğlu'na emanet
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Profesyonel bir futbolcu ahlaklı karakterli bir futbolcu bunu yapmaz , ve karakterli tarafta topluluğu bunu beğenipte tepki vermiyorsa alsın bu kulübü gitsin Fransa’da ligde oynasın
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