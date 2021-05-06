Jardel'den Emre Belözoğlu'na sansür! Galatasaraylı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu
Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel sosyal medyaya damga vurdu. Brezilyalı, "Galatasaray'ı seviyorum" notuyla yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı işareti koydu. Paylaşım, Galatasaray taraftarlarından kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda forma giyen ve Süper Kupa finalinde Real Madrid'e attığı golle tarihi başarıyı getiren Mario Jardel'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.
TARAFTARLAR MEST OLDU
Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşan Jardel'in Belözoğlu'nun fotoğrafının üzerine çarpı koyması Galatasaray taraftarlarını mest etti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken taraftarlar yorumlara sarı-kırmızı kalpler bıraktı.