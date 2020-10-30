Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor
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Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor

30.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:04
Japonya Havayolları 2020'de kar kaybı bekliyor

Japonya Havayolları (JAL), mevcut mali yılda 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklediğini açıkladı.

Japonya Havayolları (JAL), mevcut mali yılda 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklediğini açıkladı.

JAL'dan yapılan açıklamada, firmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde azalan talep sebebiyle 2012'den beri ilk kez zarar açıklamayı beklediği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası ve iç havayolu seferlerine yönelik talepte salgın sebebiyle keskin düşüş yaşandığı, değişken ve sabit giderlerin azaltılmasında zorluk çekildiği ve firma net gelirlerinde büyük kayıp görüldüğü bildirildi.

Mevcut mali yıl mali dengelerinde, mart-eylül arası dönemde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla, uluslararası yolcu oranının yüzde 97,7 ve yerel yolcu oranının yüzde 76,1 düştüğü, bunun sonucunda 161,23 milyar yen (1,54 milyar dolar) net kayıp yaşandığına vurgu yapıldı.

Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılı projeksiyonunda ise 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklendiği hatırlatıldı.

JAL Kıdemli İdari Müdürü Kikuyama Hideki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinde maliyet düşürücü önlemlerin genişletileceğini ve 2022'ye kadar yaklaşık 30 yolcu uçağının hizmetten çıkarılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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