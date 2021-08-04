Japonya'da alışveriş yaparken ayağı kayıp düşen müşteri, 1,5 milyon lira tazminat kazandı

Japonya'da bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kaymasıyla düşüp sakat kaldı. 60 yaşındaki müşteri, duruma ıslak zeminin sebep olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı. Mahkeme, 5 yıl süren davanın sonunda, marketin, müşteriye 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetti.

Japonya'da bir süpermarket, manav reyonundan alışveriş yaptığı sırada ayağı kayıp düşen müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödeyecek.

ISLAK ZEMİN NEDENİYLE DAVA AÇTI

Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa eyaletinde bir süpermarketin manav reyonundan marul alan müşteri, ayağının kayması sonucu düştü. Sakat kalan 60 yaşlarındaki adam, bu duruma ıslak zeminin sebep olduğu iddiasıyla süpermarkete tazminat davası açtı.

MARKET YÖNETİMİ ÖNLEM ALMADI

Tokyo Bölge Mahkemesi, olay sonrası açılan ve 5 yıl süren davanın son duruşmasında kararı açıkladı. Hakim Heyeti Başkanı Yukio Şinada, marul yapraklarından damlayan suların zemini ıslattığını, süpermarket yönetiminin bu durumun farkında olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığını belirtti. Mahkeme, süpermarketin, düşüp sakat kalması ve gelir kaybına uğraması sebebiyle müşterisine 21 milyon yen (1.5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı