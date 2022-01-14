Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya - Haberler Spor
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Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü, 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya kazandı.

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü, 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya kazandı.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nün 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya ile sezonu tamamladığını duyurdu.

JGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü, 2021 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 22 kupa ve 99 madalya ile sezonu tamamlamıştır. Tüm sporcularımızı tebrik ederiz." - ANKARA

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

Jandarma Gücü Komutanlığı Spor Kulübü'nden 2021'de 22 kupa ve 99 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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