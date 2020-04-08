Jamie Vardy'nın Milli Takım Kariyeri İngiliz forvet Jamie Vardy, kariyerinin olgunlaşma dönemine kadar alt seviye liglerde forma giyerken 27 yaşından sonra gösterdiği çıkışla hem Premier Lig'in hem de İngiltere Milli Takımı'nın önemli forvetlerinden biri haline geldi. 2015-18 yılları arasında milli formayı giyen Vardy, milli kariyerini 26 maçta 7 golle tamamladı.

İngiliz forvet Jamie Vardy, kariyerinin olgunlaşma dönemine kadar alt seviye liglerde forma giyerken 27 yaşından sonra gösterdiği çıkışla hem Premier Lig'in hem de İngiltere Milli Takımı'nın önemli forvetlerinden biri haline geldi. 2015-18 yılları arasında milli formayı giyen Vardy, milli kariyerini 26 maçta 7 golle tamamladı. Kaynak: Dugout