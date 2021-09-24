James Rodriguez'in sözleşmesinde görülmemiş madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

James Rodriguez'in sözleşmesinde görülmemiş madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Katar ekibi Al Rayyan'a transfer olan James Rodriguez'in sözleşmesindeki bir madde büyük şaşkınlık yarattı. Kolombiyalı yıldız, Messi'nin formasını giydiği PSG'den teklif gelmesi durumunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek.

Geçen sezon Premier Lig ekibi Everton'ın formasını giyen James Rodriguez, sürpriz bir kararla Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a transfer oldu. Dünyaca ünlü orta sahanın sözleşmesinde yer alan bir madde ise herkesi şaşırttı.

PSG İÇİN ÖZEL MADDE

NTV Spor'un AS gazetesinden aktardığı habere göre; 30 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla imzaladığı sözleşmeye bir madde dahil ettirdi. Buna göre James Rodriguez, Paris Saint-Germain'den teklif alması durumunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. Ancak bu madde yalnızca PSG için geçerli olacak. Fransız ekibinin Katarlı patronları, James Rodriguez'in performansını Katar'da yakından izleme fırsatı bulacak. Yıldız futbolcu PSG için ikna edici bir performans sergilemesi durumunda Fransız devi oyuncuyu kadrosuna katabilecek.

James Rodriguez'in sözleşmesinde görülmemiş madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: James Rodriguez'in sözleşmesinde görülmemiş madde! Messi'yle oynama fırsatı gelirse bedelsiz gidecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:59:16. #1.17#