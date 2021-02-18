James Milner Attığı Golle Wolves Karşısında Galibiyete Katkı Sağlıyor
18.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:20
Şubat 2004'de oynanan maçta Leeds United, Mark Viduka, Dominic Matteo, James Milner ve Alan Smith'in golleriyle Wolves'u 4-1 mağlup etti. Maçın gollerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Şubat 2004'de oynanan maçta Leeds United, Mark Viduka, Dominic Matteo, James Milner ve Alan Smith'in golleriyle Wolves'u 4-1 mağlup etti. Maçın gollerine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout