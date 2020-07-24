Jakub Blaszczykowski'nin 2019-20 Sezonunda Attığı Goller
Jakub Blaszczykowski, sadece Polonya futbolu efsanelerinden değil aynı zamanda bir duran top ustası olduğunu kanıtladı. Wisla Krakow'un kaptanı 2019-20 sezonu boyunca attığı altı golün tamamını duran toplardan buldu.
24.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:45
Jakub Blaszczykowski, sadece Polonya futbolu efsanelerinden değil aynı zamanda bir duran top ustası olduğunu kanıtladı. Wisla Krakow'un kaptanı 2019-20 sezonu boyunca attığı altı golün tamamını duran toplardan buldu.
Kaynak: Dugout