İznik'teki Alım Merkezleri Üretici ile Tüccarı Buluşturuyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, faaliyete geçirilen yaş sebze ve meyve alım ile zeytin alım merkezleri, üretici ile tüccarı buluşturuyor.

İznik Belediyesi Başkanı Osman Sargın, yaptığı yazılı açıklamada, öncelikli hedeflerinin tarımı ve çiftçiyi geliştirmek olduğunu belirtti.

Bölgenin en iyi zeytinlerinin, sebze ve meyvelerinin yetiştiği İznik'in ekonomisine büyük katkı sağlayan tarımın ilçe halkının çoğunluğunun geçim kaynağı olduğunu ifade eden Sargın, şunları kaydetti:

"Bunun öneminin farkında olarak, kırsal kalkınmaya ve çiftçiye yönelik yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birçok noktada hayata geçirdiğimiz yaş sebze ve meyve alım merkezleri, zeytin alım merkezleri, depolama alanları, sulama depoları çiftçilere kolaylık sağlıyor. Kaynarca, Mahmudiye ve Tacir mahallelerinde hayata geçirilen yaş sebze ve meyve alım merkezlerinde tüccar ve üreticileri bir araya getirdik. Şerefiye, Çakırca ve Elbeyli mahallelerinde hayata geçirilen zeytin alım merkezlerinde de üreticiler, zeytinlerini Marmarabirlik ile buluşturma fırsatı yakalıyor. Yaptığımız çalışmaların çiftçilere sağladığı fayda, bizlerin en büyük mutluluğu."

Kaynak: AA