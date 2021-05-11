İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı

İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyespor'un iki genç yıldızı Defne Melissa Paylar ve İpek Garip, U20 Avrupa Şampiyonası için milli takım aday kadrosuna davet edildi.

İzmit Belediyespor'un iki genç yıldızı Defne Melissa Paylar ve İpek Garip, U20 Avrupa Şampiyonası için milli takım aday kadrosuna davet edildi. Genç sporcular özel antrenörler eşliğinde kampa hazırlanıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroLeauge Avrupa macerasında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyespor'un iki sporcusu milli takıma davet edildi. Takımın genç oyuncularından Defne Melissa Paylar ve İpek Garip U20 Avrupa Şampiyonası için aday milli takım kadrosuna davet edildi. Başarılı sporcular özel antrenörler eşliğinde bayramdan sonra başlayacak olan milli takım kampına hazırlanıyor.

Avrupa maçlarında dikkat çekmişlerdi

KBSL'yi 37 puanla 9. sırada tamamlayan İzmit Belediyesi 2020-2021 sezonunda Avrupa macerasıyla adından söz ettirdi. Takımın genç oyunları Defne Melissa Paylar ve İpek Garip, özellikle Avrupa maçlarında güçlü rakipleri; Aluinvent Miskolc, Dynamo Kursk, Nadezhda ve Parfumerias Avenida karşısında sergiledikleri performansla camianın öne çıkan isimleri oldu. 2001 doğumlu Defne Melissa Paylar bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi. Toplamda 3 saat 43 dakika 54 saniye süre alan genç oyuncu 62 sayı kaydetti. Toplamda 26 ribaund ile oynayan Paylar, Leyla Atakan Kupası'nda ise 11 dakika 39 saniye süre aldı. 2002 doğumlu İpek Garip ise 1 saat 59 dakika 31 saniye süre aldığı toplam 11 maçta 52 sayı kaydetti. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Canlı anlatım
Lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! Canlı anlatım
Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Tarkan Özcan Deniz Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmit Belediyespor'un genç yıldızları Defne ve İpek milli takıma çağrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 20:30:30. #1.14#

title