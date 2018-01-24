İzmit Belediyesi Mülkiyetindeki Yerlerin Satışından 8 Milyon 500 Bin TL Kazandı

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki yerlerin satışından yaklaşık 8 milyon 500 bin TL kazandı.

İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan yerlerin satışı için iahaleye çıktı. Emine Zeybek başkanlığındaki Belediye Encümeni'nde gerçekleşen satış ihalesinde 17 yerden 12'sine talipli çıktı. İhale sonucunda tapuda Durhasan olarak geçen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki ticaret alanı 4 milyon 787 liraya satılırken Çayırköy'deki 2 bin 628 metrekarelik kentsel çalışma alanı da 2 milyon 510 bin TL karşılığında satıldı. Aynı ihalede Arızlı'da bulunan bir arsa 210 bin TL'ye, yine Arızlı'daki bir başka arsa da 180 bin TL'ye satıldı.

Öte yandan Hatipköy'de bulunan arsalarda düzenlenen ihaleyle satıldı. Hatipköy'de bulunan bir arsa 81 bin TL'ye, yine Hatipköy'deki konut alanı içindeki başka bir tarla da 56 bin 500 TL karşılığında satıldı.

Yapılan satışlardan İzmit Belediyesi'nin kasasına KDV hariç 8 milyon 555 bin lira girdiği kaydedildi. - KOCAELİ