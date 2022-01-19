İzmirspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmirspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı

İzmirspor, Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde sezonun ikinci yarısına hazırlanan İzmirspor, 31 yaşındaki sağ bek Rıdvan Şimşek'i renklerine bağladı.

Kariyerinde Karşıyaka, Sivasspor, Gaziantep FK, Antalyaspor, Elazığspor, Altay, İstanbulspor, Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ve Karabükspor formalarını giyen Rıdvan Şimşek, Süper Lig ve 1. Lig'den başka bir ligde mücadele etmemişti. Deneyimli defans oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 205 resmi maçta 4 gol, 12 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Rıdvan Şimşek, Levent Eriş, Amatör Lig, İzmirspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title