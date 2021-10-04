İzmirli tekvandoculardan dördü Avrupa yolcusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvandocuları, 6. WT Başkanlık Kupası'ndan dört madalya ile dönerek önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tekvando sporcuları Kaan Yelaldı, Hatice Pınar Yiğitalp, Esra Akbulak ve Barış Dağ İstanbul'da düzenlenen 6. WT Başkanlık Kupası'ndan bir altın ve 3 üç bronz madalya ile dönerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Önümüzdeki yıl düzenlenecek şampiyona, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı vermesi açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Şampiyonası'nın yeri ve tarihi henüz kesinlik kazanmadı.

Yelaldı ilk kez uluslararası turnuvada madalya aldı

Kariyerinde bir Türkiye Şampiyonluğu, üç ikincilik ve bir üçüncülük bulunan 14 yaşındaki Kaan Yelaldı, ilk kez uluslararası turnuvada madalya kazandığını belirterek, başarısını olimpiyatlar ve Avrupa'da sürdürmek istediğini vurguladı. Cimnastikten tekvandoya geçen, Turkish Open'de şampiyon olan Hatie Pınar Yiğitalp, "Kasım'da Geçler Avrupa Şampiyonası, ardından Gençlik Olimpiyatları Kıta Elemeleri var. Hedefim bu iki önemli organizasyonda kürsüye çıkmak" dedi.

Akbulak: "Hedefim 2024 Paris'e gidebilmek"

Esra Akbulak daha önce yedi birincilik, dört ikincilik ve dört üçüncülük kazandığını söyleyerek, "Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi sporcularla mücadele edeceğim. En büyük hedefim 2024 Paris'e gidebilmek ve bir olimpiyat sporcusu olmak" diye konuştu. Barış Dağ ise şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle verilen ve iki yılı bulan aradan sonra çıktığım ilk şampiyonada madalya kazanmak gurur verici. Önümüzdeki yıl çok yoğun bir program var ve derece yapacağıma inanıyorum. "

Başarılı sporcuların antrenörlüklerini Çetin Tül ve Caner Büke yapıyor.

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