İzmir, Rusya'da Tanıtıldı

İzmir'in turizm ve yatırım olanakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'nda (MITT Moskova) tanıtıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mart 2018 tarihlerinde 25'inci defa düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı'nda, İzmirli sektör temsilcileri ve kentin tanıtımı için faaliyet gösteren kurumlar, ilin turistik olanaklarının tanıtımını yaptı.

Fuarın Ege standında yer alan İzmir bölümü, Rus seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turistler tarafından ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi Uzmanı Çetin Haşar, "Rus turistlerin Türkiye'nin özellikle güney bölgelerine gösterdikleri ilginin tekrar artmaya başladığını ve bu ilgiden Seferihisar ve Gümüldür başta olmak üzere İzmir'in güneyinin de daha çok yararlanabileceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.