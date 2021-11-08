İzmir'in havuzdaki gururu Emre Sakçı

Türk sporunun son yıllarda yetiştirdiği en parlak yüzücülerden olan İzmirli Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez gümüş madalyayı boynuna takarken, ülkemizin yine havuzdaki gururu oldu. İskoçya'da 2019 yılında düzenlenen şampiyonada 50 metre kurbağalamada finalde 25.82'lik derecesiyle ikinci olup ülkemize kısa kulvar yüzmede tarihinin ilk, Avrupa şampiyonalarında da erkeklerde 19 yıl sonra ikinci madalyasını getiren 23 yaşındaki Emre, 2 yıl sonra bu kez Rusya'da madalyaya yüzdü.

Kazan kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yine 50 metre kurbağalamada yarı finalde 25.38'le şampiyona rekoru kırarak birinci olup finale çıkan Emre, finalde 25.39'la gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışı Belaruslu Shymanovich Dünya rekorunu kırarak kazandı. Emre, şampiyonada cuma günü 100 metre kurbağalama finalinde yaptığı 56.25'lik derecesi ile dördüncü sırada yer alırken, sporcularımızdan Viktoria Zeynep Güneş'in 1 altın, 1 bronz kazanmasıyla Türkiye, şampiyona tarihinde ilk kez 3 madalya birden aldı.

REKORLARA ABONE

Yüzmede ülkemizin uluslararası alandaki rekortmen sporcusu olan Emre Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak yüzmede erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu. Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan genç sporcu, geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru birden kırdı.